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Vatandaşlıktan çıkanların çocuklarına tercih hakkı

İçişleri Bakanlığı ve AK Parti kurmaylarının hazırladığı düzenlemeye göre, Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocukları, 'vatandaşlıktan çıkıp çıkmamalarına' kendileri karar verecek.
 17 Kasım 2019 21:51
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Vatandaşlıktan çıkanların çocuklarına tercih hakkı

İçişleri Bakanlığı ve AK Parti kurmaylarının hazırladığı düzenlemeye göre, Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocukları, 'vatandaşlıktan çıkıp çıkmamalarına' kendileri karar verecek.

AK Parti, Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarına, vatandaşlıktan çıkıp çıkmama konusunda tercih hakkı getirilmesini öngören bir düzenleme hazırlıyor.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ile AK Parti kurmayları yaklaşık 70 maddelik yeni bir torba yasa teklifi hazırladı. Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması planlanan torba teklifte Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun yanı sıra emniyet, sahil güvenlik ve jandarma personelini ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor.

Mevcut düzenlemede Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin veya vatandaşlıktan çıkma izni verilenlerin çocuklarının da vatandaşlığını kaybetmeleri öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre, Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarına 'vatandaşlıktan çıkıp çıkmama' konusunda tercih hakkı getirilecek. Bu durumdaki çocukların vatandaşlıkları 18 yaşına kadar devam edecek. 18 yaşına geldiklerinde çocuklar Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmamaya kendi karar verecek.

Türkiye
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