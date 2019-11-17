Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 7 yaralı
|17 Kasım 2019 21:57
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki farklı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kentte meydana gelen kazalardan biri, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde saat meydana geldi. Ahmet S. idaresindeki 46 LS 839 plakalı otomobil, Muhammet K. idaresindeki 46 FY 701 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, Fatih Ç. Nuran Ö. ve Server P. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıl.
Bir diğer kaza ise Onikişubat ilçesi Tekerek yolunda meydana geldi. Ömer A. idaresindeki 46 ABD 832 plakalı otomobil seyir halindeyken, önünde seyreden Ahmet Ö. İdaresindeki 46 ABU 471 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ömer A, Songül A. Gülse A. ve Güzel A. yaralandı. Trafik kazalarında yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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