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Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zeynep Büyükbaş, trafikte uyaranların yüzde doksanının görsel uyaranlar olması nedeniyle göz muayenesinin trafik kazalarının yaşanmaması için önemli olduğunu söyledi.
 17 Kasım 2019 22:03
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Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zeynep Büyükbaş, trafikte uyaranların yüzde doksanının görsel uyaranlar olması nedeniyle göz muayenesinin trafik kazalarının yaşanmaması için önemli olduğunu söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zeynep Büyükbaş, göz muayenelerinin düzenli olarak yapılmasının trafik kazalarının önüne geçilmesi için önemli olduğunu belirterek trafik kazalarının ülkemizde yıllık yaklaşık 20 milyar lira zararı olduğunu söyledi. Büyükbaş, "Görme keskinliği trafikte özellikle uyaranların yüzde doksanının görsel uyaranlar olması nedeniyle büyük önem arz etmekte. Trafikte kullanılacak bir gözlük herhangi bir trafik kazasında verilecek refleks tepkimizi belirlemekte. Ülkemizde yılda 6 bini ölümlü, 6 bini yaralanmalı trafik kazası meydana geliyor. Bunlar yaklaşık 20 milyar liraya yakın maddi zarara yol açıyor. Düzeltilebilecek bir görme kusurunun trafikteki hayati önemi bu şekilde vurgulanabilir "dedi.

"Sertifikalı güneş gözlükleri tercih edilmeli"

Büyükbaş, güneş gözlüğünün yüzde 8'den daha koyu olmasının trafik sinyalizasyon renklerinin ayırt edilmesinde soruna neden olabileceği için sertifikalı gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Büyükbaş "Güneş gözlüğü kullanımında yüzde 8'den daha koyu güneş gözlüklerinin kullanımı trafik sinyalizasyon renklerinin ayırt edilmesinde soruna neden olabileceği için sertifikalı güneş gözlüklerinin kullanılması tercih edilmelidir. Aynı zamanda periyodik muayeneler için halkın bilinçlendirilmesi, bu konuda ilkokul çağından itibaren eğitim verilmesi gerekmektedir. Periyodik muayenelerde aile hekimi tarafından yapılan ilk görme keskinliği muayenesi sonrasında özellikle sürücü belgesi edinilmesi ve yenilenmesi sürecinde eğer gerekli ise uzman hekime yönlendirilerek daha ayrıntılı muayenelerinin yapılması önem arz etmektedir. Aile hekimlerinin bu yönde uzman hekimlerden yardım alması da gerekebilir. Yeterli görme keskinliği sağlandığı takdirde trafik kazalarında yüzde 30 'a yakın azalma sağlanacaktır. Aynı zamanda kalıcı körlüğe neden olabilecek kalıcı hastalıkların tespitinde de bize yardımcı olacaktır "dedi.
İhlas Haber Ajansı
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