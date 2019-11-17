MHP'den terörle mücadeleye sonuna kadar destek

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin terörle mücadelesinde hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, en son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Bülbül, bir programa katılmak için geldiği Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölge şartları dikkate alındığında çok yönlü ve çok katmanlı bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Bülbül, bu nedenle terörle mücadelenin daha da önemli bir hal aldığını dile getirdi.

Bülbül, MHP'nin bu mücadeleyi desteklediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu bu mücadelede hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız, en son terörist yok edilinceye kadar gereken mücadelenin verilmesi için sonuna kadar destek veriyoruz." dedi.

- "Türkiye, kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir"

Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik kötü emelleri olduğunu anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Bu noktada gerek PKK, gerek FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleri de dahil olmak üzere şu an Türkiye'nin düzensizleşmesi, istikrarsız hale gelebilmesi noktasında ciddi saldırılar ve tehditlerde bulunmaktadırlar. Türkiye, Allah'a şükürler olsun, bu konuda çok önemli bir anlayış değişikliği ile terörün yuvasını kurutmaya, bataklığın bizzat kendisini kurutma noktasında bir anlayışla hareket ettiği için, şu an gerek sınırlarının içerisinde gerek sınırlarımızın ötesinde devletimize ve milletimize ne kadar tehdit olan unsurlar varsa bunların bertaraf edilmesi konusunda kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir."

Bülbül, Türkiye'nin terörle mücadelesinde zaman zaman dünya ülkeleriyle karşı karşıya geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durum birçok devletin göze alamayacağı fedakarlıkları gerektiren bir durum. Bu konuda milletimizin devletimize olan desteği, birlik beraberliği, terörle mücadelenin kesintisiz ve çok etkin bir şekilde yapılması konusundaki düşünceleri ve bu konudaki anlayışı, tabii ki hükümetimize, devletimize de en büyük motivasyon kaynağıdır. İnşallah Türkiye, bu zorlu süreci birlik beraberlik ruhu içerisinde, milletimizin bu konuya dair kararlı ve devletimizin yanında olan tutumu ile ciddi bir başarıyla aşacaktır."