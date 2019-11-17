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ATO Başkanı, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "Amazon, Apple, Google gibi şirketlerin yer aldığı dünyanın marka değeri en yüksek 500 şirketi listesine Türk markalarının girebilmesini hedefliyoruz. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ile gençlerimize marka bilinci ve marka özgüveni aşılamak istiyoruz"
 17 Kasım 2019 22:26
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ATO Başkanı, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Amazon, Apple, Google gibi şirketlerin yer aldığı dünyanın marka değeri en yüksek 500 şirketi listesinde Türk markalarının da yer almasını hedeflediklerini belirterek, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ile gençlerimize marka bilinci ve marka özgüveni aşılamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, bu yıl 28-30 Kasım'da 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları öncesinde başkentteki üniversitelerin öğretim görevlileri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Baran, Amazon, Apple, Google gibi şirketlerin yer aldığı dünyanın marka değeri en yüksek 500 şirketi listesine Türk markalarının girebilmesini hedeflediklerine dikkati çekerek, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ile gençlerimize marka bilinci ve marka özgüveni aşılamak istiyoruz. Gençlerimizin gelecek planlarında marka konusuna yer vermelerini arzu ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka, Reklam ve Pazar Geliştirme Çalışma Grubu Başkanı Nihat Uysallı da Türkiye'nin sanayi devrimlerini yakalama konusunda geride kaldığını belirterek, "Ancak yeni çağ fırsatları da beraberinde getiriyor. Dijital dünya yeni fırsatlar sunuyor. Biz gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz onlara güveniyoruz. Bu hayalde gençlerimizle birlikte yürüyelim." görüşünü paylaştı.
Anadolu Ajansı
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