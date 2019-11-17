AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI: SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUZ Erdoğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır." dedi.