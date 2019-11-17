AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: - "Avrupa'nın 2'nci büyük gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebiliyoruz"
|17 Kasım 2019 22:31
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avrupanın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebildiklerini bildirdi.
AFAD, Twitter hesabından, deprem gözlem istasyonu sayısıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Avrupa'nın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebiliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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