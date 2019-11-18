18 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
|18 Kasım 2019 00:03
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde yer alacak.
(Ankara/09.30)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Yönetici Eğitimi Semineri" ve "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"na iştirak edecek.
(Antalya/10.00/12.00)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 bütçesi ve 2018 kesin hesaplarıyla kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 kesin hesabı görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TCMB, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.
(Hong Kong)
2- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Bogota)
3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
(Bağdat)
5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.
(Beyrut)
GÜNCEL
1- "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı", "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" alt temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de başlayacak.
(İstanbul/09.00)
2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
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