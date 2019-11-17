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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
 17 Kasım 2019 23:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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