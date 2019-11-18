Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|18 Kasım 2019 02:59
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Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.23'te Osmangazi'de 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu.
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