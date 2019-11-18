MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bıraktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), YPG'nin Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 IŞİD mensubunu serbest bıraktığını açıkladı.
|18 Kasım 2019 06:12
|Yazdır
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|18 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
18 Kasım 2019 00:03
|MHP'den terörle mücadeleye sonuna kadar destek
17 Kasım 2019 22:21
|Rusya, S-400'lerin hizmete verileceği tarihi duyurdu
17 Kasım 2019 21:30
|Bilecik Valisi'nden kaza hakkında ilk açıklama
17 Kasım 2019 21:18
|Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı
17 Kasım 2019 21:00
|Fuat Oktay, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı
17 Kasım 2019 20:33
|11 büyükşehir belediyesi sorunları masaya yatırdı
17 Kasım 2019 17:51
|Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a sert tepki
17 Kasım 2019 17:16
|Bakan Ersoy, İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi
17 Kasım 2019 16:38
|Fatih Erbakan, partisinin yeniden genel başkan seçildi
17 Kasım 2019 16:08