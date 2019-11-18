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MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), YPG'nin Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 IŞİD mensubunu serbest bıraktığını açıkladı.
 18 Kasım 2019 06:12
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MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."

Memurlar.Net
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