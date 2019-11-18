Elektrikli araç istiyoruz ama 'prizden' de endişeliyiz

LeasePlan, dünyanın önde gelen araştırma firmalarından biri olan Ipsos ile birlikte hazırladığı Mobility Monitor araştırmasının 'Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik' bölümünü yayınladı. Araştırmanın ilk bölümü, Türkiye'deki kullanıcıların elektrikli araçlara yaklaşımıyla ilgili önemli bulgular da ortaya koydu. Türkiye elektrikli araçlara ilgili en olumlu yaklaşımı gösteren ilk 3 ülke arasında yer aldı. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 84'ü elektrikli araçlara olumlu baktığını ifade etti.

Son 3 yılda Türkiye'deki kullanıcıların elektrikli araçlara olan tutumu yüzde 75 oranında pozitif olarak değişim gösterdi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir araç alacağı takdirde bu aracın elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke Türkiye oldu. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 57'si bu soruya 'kesinlikle evet' yanıtını verirken, yüzde 35'i nötr kaldı, yüzde 8'i ise 'kesinlikle hayır' yanıtı verdi. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 72'si düşük kullanım maliyetleri nedeniyle elektrikli araçları öncelikli olarak tercih edeceğini vurguladı. Türkiye'deki kullanıcıların elektrikli bir araç satın almamasındaki en önemli nedenin satın alma fiyatlarının aksine, yetersiz şarj altyapısı olduğu ortaya koyuldu. Buna göre, Türklerin yüzde 54'ü yetersiz şarj olanakları nedeniyle elektrikli araç satın almamayı tercih ettiklerini ifade etti. Bu nedeni ise yüzde 50 ile satın alma fiyatı, yüzde 31 ile sürüş menzili takip etti. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 92'si özellikle halka açık yerlerde yetersiz şarj istasyonları olmadığını ve bu durumun da elektrikli araç satın almama noktasında önemli bir kaygı yarattığını iletti.