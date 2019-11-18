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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
 18 Kasım 2019 07:20
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.
Anadolu Ajansı
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