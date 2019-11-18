27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
İtalya'da oynanan genç takımlar maçında, rakibini 27-0 mağlup eden kulübün antrenörü, 'saygısızlık' ettiği gerekçesiyle yönetim tarafından kovuldu.
|18 Kasım 2019 07:44
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İtalya'da çok ilginç bir olay yaşandı. Alt yaş gruplarında oynanan bir maçta rakibini 27-0 yenen takımın teknik direktörü kovuldu!
Football Italia'nın haberine göre İtalya'da Grosseto'da bulunan Invictasauro genç takımı, Marina Calcio'yu 27-0 mağlup etti.Maçın ardından Invictasauro Başkanı rakibe saygısızlık edildiği gerekçesiyle teknik diretörü görevden aldı.
Başkanı Paolo Brogelli yaptığı açıklamada, "Genç takımımızın Marina Calcio'yu 27-0 yendiğini duyunca çok üzüldük. Alt yapı futbolunun değerleri böyle şeylerin kaşısındadır.
Rakibe her zaman saygı gösterilmeli ama bugün olmadı" ifadelerini kullandı.
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