1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!

İtalya'da oynanan genç takımlar maçında, rakibini 27-0 mağlup eden kulübün antrenörü, 'saygısızlık' ettiği gerekçesiyle yönetim tarafından kovuldu.
 18 Kasım 2019 07:44
Yazdır
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!

İtalya'da çok ilginç bir olay yaşandı. Alt yaş gruplarında oynanan bir maçta rakibini 27-0 yenen takımın teknik direktörü kovuldu!

Football Italia'nın haberine göre İtalya'da Grosseto'da bulunan Invictasauro genç takımı, Marina Calcio'yu 27-0 mağlup etti.

Maçın ardından Invictasauro Başkanı rakibe saygısızlık edildiği gerekçesiyle teknik diretörü görevden aldı.

Başkanı Paolo Brogelli yaptığı açıklamada, "Genç takımımızın Marina Calcio'yu 27-0 yendiğini duyunca çok üzüldük. Alt yapı futbolunun değerleri böyle şeylerin kaşısındadır.

Rakibe her zaman saygı gösterilmeli ama bugün olmadı" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu!
17 Kasım 2019 21:12		 Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, altın madalya kazandı
17 Kasım 2019 20:43
EURO 2020 elemelerinde son hafta heyecanı
17 Kasım 2019 18:27		 Fenerbahçe'den 'Obradovic' haberlerine yalanlama
16 Kasım 2019 22:30
Didier Drogba başkan adaylığını açıkladı
15 Kasım 2019 15:24		 A Milli Takım'da 9 isim kadrodan çıkarıldı
15 Kasım 2019 10:30
A Milliler, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi
14 Kasım 2019 21:49		 Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi
14 Kasım 2019 21:29
GS TV yayınında büyük hata! Yayın açık kaldı
14 Kasım 2019 09:47		 Galatasaray'da 'Kayyum' tehlikesi!
12 Kasım 2019 09:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:56 - İstanbul'da yoğun sis07:44 - 27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!07:31 - Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti07:20 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü07:16 - Elektrikli araç istiyoruz ama 'prizden' de endişeliyiz06:51 - Cezaevleri artık temiz, FETÖ yayınları ayıklandı06:41 - Tarım için 23 bin fikir06:12 - MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bıraktı06:11 - Anlık değil sürekli radar02:59 - Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:03 - Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?00:03 - 18 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' paylaşımı22:52 - Fedakar eğitimciler gece mesaisinde22:46 - Çalıştığı fabrikayı bırakıp kendi işini kurdu22:40 - Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı22:31 - AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı22:26 - ATO Başkanı, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Anlık değil sürekli radar
Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?
Cezaevleri artık temiz, FETÖ yayınları ayıklandı
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti
Elektrikli araç istiyoruz ama 'prizden' de endişeliyiz
18 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Tarım için 23 bin fikir
Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
radamel falcao 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
SON İLANLAR
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 Personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam