İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
|18 Kasım 2019 08:31
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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