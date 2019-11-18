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Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor

Öğrencilik hakkını elde ederek öğrencilere sunulan ayrıcalıklardan faydalanmak için açıköğretim sistemine yapılan kayıtlarda büyük artış var.
 18 Kasım 2019 08:35
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Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor

Açıköğretim Fakültesi için 265 TL harç ödeyen bir öğrenci 205 TL'lik ayık İstanbulkart ürcetini indirimle aylık 40 TL ye temin edebiliyor.

Son dönemlerde, seçimlerde gençlerden daha çok oy alabilmek için öğrencilere yönelik ekonomik imtiyazlar getirildi. Bu imtiyazların en başında ulaşım indirimleri, şehir içi ulaşımında veya şehirlerarası ulaşımlamlarda geliyor.

Tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar da son dönemde öğrencilere verilen bu imtiyazlardan yararlanmak için ilginç yöntemlere başvuruyorlar.

Öğrencilik hakkı elde etmenin en kolay yolu açıköğretim sistemine kayıt yaptırmak. Sadece harç parası ödeyerek açıköğretim fakültesi öğrenci olunabilmesi vatandaşların bu yönteme başvurmalarında etkili oluyor.

Örneğin İstnabul'da tekrar eden seçimlerle birlikte öğrenci abonman ücreti aylık 40 TL de düşürüldü. Halbuki İstanbul'da öğrenci olmayanlar için belilenen aylık İstanbul kart ücreti 205 TL. Bu durum açıköğretim için yatırılan harç parasını kısa zamanda amorti ederek, daha hesaplı ulaşım bütçesi ayırmasına imkan sağlıyor.

AÖF'leri 'İkinci Üniversite' hakkı vermesi

Örneğin İstanbul'da yükseköğrenime kayıt yaptırabilmek için YKS gibi merkezi bir sınavla öğrenci alınması, bu merkezi sınavda belirli bir puan türünden baraj puanını geçmek, tercih ettiğiniz ilde uygun kontenjan bulunması gibi zorlu şartlar bulunması gerekirsen, açıköğretim eğitim sistemiyle uzaktan eğitim yapan üniversitelerin getirmiş olduğu 'ikinci üniversite' hakkı, bu şartlar oluşmadan sadece harç parası yatırarak öğrencilik hakkı vermeye başladı.

Öte yandan öğrencilik hakkı elde edenlerin ulaşımın dışında, sosyal tesislerde, sinemada, müzelerde vs. bir çok sosyal ve ticari alanlarda imtiyazlardan yararlanabiliyor.

Memurlar.Net
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