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'KDK'da 7 yılda, 76 bin 715 şikayet sonuçlandı'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 7 yılda gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı. Buna göre, kuruma bugüne dek 76 bin 715 şikayette bulunuldu ve tamamı sonuçlandırıldı. Şikayetler dışında 350 bin 452 kişi ile sözlü, yazılı ve elektronik ortamda ve yüz yüze görüşüldü.
 18 Kasım 2019 09:19
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'KDK'da 7 yılda, 76 bin 715 şikayet sonuçlandı'

İlk yıl kurumun verdiği tavsiye kararlarına kamunun uyma oranı yüzde 20'lerdeyken 2019'da bu oran yüzde 75'e çıktı.

2019 yılında İstanbul ve Ankara'da 2 bin lisede yarışmalar düzenlediklerini anımsatan Malkoç, üniversitelerde hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için 100 üniversitede ombudsmanlık toplulukları kurduklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde "iyi yönetim ilkelerinin" Türk idare teşkilatına yerleşmesini arzuladıklarını söyleyen Malkoç, "Hedefimiz hak arama kültürünün yaygın olduğu bir toplum ve hizmet standartlarının yüksek olduğu bir kamu yönetimi oluşmasında rol oynamaktır" dedi.

Denetçiler İstanbul'da buluşacak

Dünyanın 60 ülkesinden ombudsmanlar, insan hakları kurumları ile hak arama mekanizmalarının temsilcileri bugün İstanbul'da toplanacak. AB işbirliğinde gerçekleştirilecek 2. İstanbul Konferansı'na 2 bine yakın yerli konuğun da katılması bekleniyor. Zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
Sözcü
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