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200 binişlik abonmana Başkent'teki öğrencilerden yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmasının ardından Ankara'da ilk kez başlatılan ve yaş sınırının kaldırıldığı 200 binişlik 60 TL'ye indirimli aylık abonman kart uygulamasına, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
 18 Kasım 2019 09:21
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200 binişlik abonmana Başkent'teki öğrencilerden yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öğrencilere yönelik başlattığı uygulama büyük ilgi gördü. 200 binişlik 60 TL'ye indirimli aylık abonman kart uygulamasıyla yüzleri gülen öğrenciler, ANKARAKART'larına para yükleme işlemlerini Kart İşlem Merkezleri dışında kiosklar aracılığıyla yapabiliyor.

Örgün eğitim sisteminde yer alan (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, ikinci öğretim) tüm öğrenciler kredi kartlarını kullanarak, abonman kartlarına kiosklar sayesinde sıra beklemeden kolaylıkla yükleme yapabiliyor.

BÜTÇELERİ RAHATLADI

İndirimli abonman kartının ekonomik açıdan bütçesini rahatlattığını söyleyen üniversite öğrencisi Turgay Şentürk, "Bu uygulama öğrenciye güzel bir imkan sunuyor. Otobüsü çok kullandığım için az fiyata daha çok binmiş oluyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Yaş kriterinin kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Esma Ürün ise, "Bu uygulama öğrencileri çok sevindirdi. Ücret yüksek olduğu için aktarmalarda zorlanıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi Hayat Muhammed de bütçe dostu kartı kullandığını belirterek, "Pahalı bir uygulama olmadığı için öğrencilere yapılmış çok avantajlı bir destek" sözleriyle düşüncesini paylaştı. İHA
İhlas Haber Ajansı
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