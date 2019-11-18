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FETÖ'yü özetleyen ByLock mesajları

11 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tunceli Hakimi Muhammed Gündoğdu'nun deşifre olan ByLock mesajları FETÖ'nün özeti gibi. Gündoğdu, Erzincan'daki SODES davasında kendi karar vermek yerine abisine kimi tahliye edeceğini soruyor. Tunceli Adliyesi'ndeki hakim ve savcıları, telefon numaraları ve plakalarına kadar fişliyor. Gündoğdu'nun dikkat çekici diğer mesajları da katalog evlilik yapmak istemesi ve bunun için ısrarla abisini sıkıştırması.
 18 Kasım 2019 09:29
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FETÖ'yü özetleyen ByLock mesajları

FETÖ'den ihraç edilen ve 11 yıl hapsi Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen eski Tunceli Hakimi Muhammed Gündoğdu'nun ByLock mesajları, FETÖ'nün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

DOSYA BYLOCK'TAN

Gündoğdu'nun dava dosyasında yer alan ByLock mesajlarına ulaşıldı. 18 Şubat 2016 tarihine kadar "135445" ID numarasıyla ByLock kullandığı belirlenen sanık Gündoğdu'nun mesaj içerikleri, örgüt üyesi hakim ve savcıların kanunlara göre değil, FETÖ talimatlarına göre karar verdiğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Erzincan'da Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen proje için devlet tarafından verilen paranın FETÖ kuruluşlarına aktarılmasının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 2016 Ocak'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında tutuklananların 'tutukluluğa itirazı' Gündoğdu'nun görev yaptığı Tunceli'ye gönderildi. Gündoğdu'nun da söz konusu soruşturma dosyasındaki tüm bilgi, belge ve dosya hakkındaki kanaatlerini örgüt abilerine gönderdiği tespit edildi. SODES dosyası daha gelmeden örgüt abisini bilgilendirmeye başlayan Gündoğdu, 28 Ocak'ta gönderdiği mesajda, dosyanın fiziki olarak geldikten sonra şüphelilerden 3'ü hakkında tahliye düşünebileceğini belirtirken, FETÖ'cü olup olmadığını bilmediği bir kişiyle ilgili ise "Hizmetle ilgisini bilmiyorum, tutuklu kalabilir" notunu düştüğü görülüyor.

KAFAYI YEMEK ÜZEREYİM

Sanık Gündoğdu, başka bir mesajında da "Abiler ifadeleri görmek ister mi?" diye soruyor. FETÖ imamı da "Çok önemli olanları olabilir' diyorlar. Kurtaracağımız birileri vardır inşallah" karşılığını veriyor. Israrla kimin tahliye edileceğine ilişkin isim istediği görülen Gündoğdu, "Abi affınıza sığınarak, bu dosyada kimler abilerden, kimler dökülenlerden, kimler ilgisiz??? Kafayı yemek üzereyim... Lütfen... Bu dosyada kim nedir?" diyor. FETÖ imamı, buna karşılık "Estağfurullah abi, bize söylenen büyük çoğunluğu maalesef ama tam isim vermiyorlar, ben bir daha ısrar edeyim" mesajını gönderiyor. Yine yazışmaların devamında hakim Gündoğdu, "Dosya kapsamında 'muhammed vefa sayır' her kimse bülbül kesilmiş" diyor. Sanığın, yine başka bir mesajında ismi geçen Muhammed Vefa Sayır ile ilgili "İtirafçı diyerek affınıza sığınarak" demesi de dikkat çekti.

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Yumuşak huylu ve güzel olsun

ByLock yazışma içeriklerine göre, örgüt içi evlenme yöntemi olan katalog evlilik yapmak isteyen Gündoğdu'nun FETÖ imamını her fırsatta sıkıştırdığı ve aday sorduğu görülüyor. FETÖ'cü hakim Muhammed Gündoğdu'nun ByLock'tan kriterlerini bile sıraladığı görülüyor. O mesajlar şöyle:

    M.G.: Siz 3 kişi var demiştiniz aday olarak... Meslektaş mı acaba abi

    FETÖ imamı: Evet abi, sizinle aynı diye biliyorum.M.G.: Hadi hayırlısı madem abi :)

    FETÖ imamı: Siz meslektaş mı düşünüyorsunuz abi

    M.G.: Abi o kadar şey düşünüyorumki yalan yok :) Meslektaş olsun, memleketten olsun, güzel olsun, yumuşak ve naif huylu olsun, sosyal medya olsun... Olsun da olsun

    FETÖ imamı: Anladım abi :)

Osman Özgan
Yeni Şafak
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