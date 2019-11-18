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Jet Fadıl'ın Caprice Gold projesinde emsal karar

Fadıl Akgündüz'ün İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden mülk alarak dolandırılan Olcay Uzun adlı vatandaş, açtığı davayı kazandı. Karar, emsal nitelikte
 18 Kasım 2019 09:34
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Jet Fadıl'ın Caprice Gold projesinde emsal karar

Mahkeme davacının ödediği 120 bin 995 TL'nin yasal faiziyle beraber geri ödenmesine karar verdi. Bu karar Caprice Gold şirketine para yatıran mağdurlar tarafından açılan davalarda emsal olma niteliği taşıyor.

Habere göre Olcay Uzun kamuoyunda ' Jet Fadıl' adıyla tanınan Fadıl Akgündüz mağdurlarından sadece birisi. 2011 ve 2013 yılında Jet Fadıl'ın Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden 4 adet devre mülk satın alan Uzun, toplamda 127 bin 813 TL ödeme yaptı. Ancak Caprice Gold şirketi sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmedi.

Paranın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi

Bunun üzerine Uzun avukatı aracılığıyla Fadıl Akgündüz, Mehmet Salih Obut, Avniye Obut, İbrahim Obut ve Caprice Gold şirketine dava açtı, devre mülk için yatırdığı 127 bin 813 TL'nin geri ödenmesini istedi.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi davacının Caprice Gold Gayrimenkul'e açtığı davanın kısmen kabulü ile 120 bin 995 TL'nin yasal faiziyle beraber davalı Caprice Gold şirketinden alınıp davacıya verilmesine karar verdi.
Cumhuriyet
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