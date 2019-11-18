1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 18 Kasım 2019 09:37
Yazdır
Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı kesiminde (20-26. kilometreleri) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından devam edecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun, Bursa Çevre Yolu Batı Kavşağı-Susurluk Kavşağı ve Susurluk-Karacabey kavşakları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 18. ve 19. kilometresindeki Kepsut ve Kille köprülerinde yapılan genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Aralık'a kadar bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometresinde Malkara-Çanakkale otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

İzmit-Akmeşe yolunda Kuzey Marmara otoyolunun üst geçit köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle 12-13. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 29 Kasım'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapalı olacak.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kısa vadeli dış borç eylülde 121,3 milyar dolar oldu
18 Kasım 2019 10:38		 DSİ'den ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı
18 Kasım 2019 10:25
Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu
18 Kasım 2019 10:00		 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü
18 Kasım 2019 07:20
ATO Başkanı, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
17 Kasım 2019 22:26		 Günde ortalama 5 bin 606 uçak Türk semalarından geçti
17 Kasım 2019 22:16
Otomotiv dünyasının deneyimli yöneticisi TOGG'da
17 Kasım 2019 20:38		 Rengarenk kurutmalıklar turistleri cezbediyor
17 Kasım 2019 18:16
Tekstil atölyesine dönüştürülen garaj işsizlere umut oldu
17 Kasım 2019 18:11		 İhraç edilen dizilerle birlikte mobilya ihracatı da artıyor
16 Kasım 2019 23:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü10:38 - Kısa vadeli dış borç eylülde 121,3 milyar dolar oldu10:25 - DSİ'den ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı10:19 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:10 - Sayıştay: MEB teftiş sistemini bir türlü oturtamadı10:10 - Mardin ve Şırnak'ta terör mağduru öğrencilerin telafi eğitimi başladı10:09 - Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!10:03 - Bayan Adidas ürünleri %40'a varan indirim Trenyol'da10:03 - Türkiye'de 2019 Ekim ayında 142 bin 810 konut satıldı10:02 - En beğenilen parfümlerde %65'e varan indirim
10:00 - Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu09:59 - %40'a varan indirim Trendyol'da09:46 - Gıdada spekülatif artışa geçit yok09:40 - Hiperaktif gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti09:37 - Karayollarında durum09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Jet Fadıl'ın Caprice Gold projesinde emsal karar09:30 - Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
Cezaevleri artık temiz, FETÖ yayınları ayıklandı
Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
Sabah Gazetesi: EYT'nin maliyeti en az 100 milyar
Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti
Elektrikli araç istiyoruz ama 'prizden' de endişeliyiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
radamel falcao 1
SON İLANLAR
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam