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Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca avroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak"- "Balonların bakımı, onarımı ve diğer giderlerini de hesaba kattığımızda ihracat potansiyeli yüksek çok daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz"
 18 Kasım 2019 10:00
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Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçtu.

Bakan Varank, bölgede faaliyet gösteren firmalardan Pasha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunu inceledi.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Varank, yetkililerden balonla ilgili bilgi aldı.

Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Varank'ın da içinde bulunduğu balon, pilot Hakan Zengin'in yönetiminde gökyüzüne yükseldi. Varank da Peribacaları üzerinde seyreden balona kısa bir süre pilotluk yaptı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile eşi Esra Varank ve kızı Reyyan Varank da Bakan Varank'a uçuşta eşlik etti.

- "Milyonlarca avro artık ülkemizde kalacak"

Varank, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın yerli ve yabancı milyonlarca turistin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Yurt dışında insanların İstanbul ile sorduğu ikinci adresin Kapadokya olduğunu anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bu muazzam coğrafyayı, bu kadar çekici kılan özelliklerin birisi de elbette balon turizmi. Bu ziyaretimde, sertifikasını almış yerli balonumuzun test uçuşuna katılmak, hatta bir süre balonu kullanmak beni ziyadesiyle memnun etti. Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca avroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak. Balonların bakımı, onarımı ve diğer giderlerini de hesaba kattığımızda ihracat potansiyeli yüksek çok daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonominin, hem istihdama hem de üreticilerimizdeki kabiliyet gelişimine katkısı oldukça önemli."

- Yıllık 3 milyon avroluk maliyeti var

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pasha Balloons tarafından tasarlanıp üretilen yerli sıcak hava balonu, 11 Ekim'de ilk test uçuşunu gerçekleştirmişti.

Dünyanın en önemli sıcak hava balonu merkezi konumundaki Kapadokya'nın yanı sıra Türkiye genelinde farklı alanlarda uçuş yapan 230 balonun yıllık kumaş, kubbe değişim ve bakım maliyeti yaklaşık 3 milyon avro seviyesinde bulunuyor. Sıcak hava balonu üretiminde elde edilen kabiliyetle ilk etapta bakım onarım giderleri için yapılan harcamanın azalması, ilerleyen süreçte yılda 60 balonun üretilmesi hedefleniyor.

Değeri 80 bin avro olan her bir balonun yurt içindeki ihtiyacı karşılamasının yanı sıra ihraç edilmesi de planlanıyor.

Test uçuşları başarıyla tamamlanan yerli sıcak hava balonuna Katar, Umman ve İran'ın yanı sıra bazı Afrika ülkelerinden talep olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı
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