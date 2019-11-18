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Türkiye'de 2019 Ekim ayında 142 bin 810 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında azalarak 142 810 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 451 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 978 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 9 012 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.
 18 Kasım 2019 10:03
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Türkiye'de 2019 Ekim ayında 142 bin 810 konut satıldı

İpotekli konut satışları 2019 Ekim ayında 50 411 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %525,1 oranında artış göstererek 50 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %35,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 408 konut satışı ve %16,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %54,3 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 92 399 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %33,3 oranında azalarak 92_399 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 043 konut satışı ve %17,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %65,6 oldu. Ankara 7 875 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 344 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Ekim 2019 Satış durumuna göre konut satışı, Ekim 2019

Konut satışlarında 50 181 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,9 azalarak 50_181 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %35,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 988 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 683 konut satışı ile Ankara ve 2 967 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 92 629 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %29,2 artış göstererek 92_629 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 463 konut satışı ve %16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %63,2 oldu. Ankara 10 295 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 045 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2019 yılı Ekim ayında 4 272 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %31,9 azalarak 4 272 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019'da ilk sırayı 2 043 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 597 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi.
Anadolu Ajansı
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