Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
Yayınlandığı günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanında Nazlı karakterinin "Tüm tümör damarlarla kaplı" demesi tepki çekti. Hatanın sosyal medyada yayılmasının ardından fragman yayından kaldırıldı.
|18 Kasım 2019 10:09
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Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı ve ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayından kaldırıldı.
Dizinin başrol oyuncusu Nazlı'nın bir cümlesindeki hata nedeniyle yeni bir fragman yayınlandı.
SİLİNİP TEKRARDAN YÜKLENDİ
21 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden yayınlanan ilk fragmanında bir kanser hastanın MR sonuçlarını inceleyen Doktor Nazlı'nın "Tüm damarlar tümörlerle kaplı" yerine "Tüm tümörler damarlarla kaplı" demesi dikkatlerden kaçmadı. Bu hata nedeniyle Mucize Doktor'un FOX TV tarafından paylaşılan ilk fragmanı yayından kaldırılarak yeni bir fragman yayınlandı.
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