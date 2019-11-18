1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mardin ve Şırnak'ta terör mağduru öğrencilerin telafi eğitimi başladı

Suriye'de yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda telafi eğitimi başladı
 18 Kasım 2019 10:10
Yazdır
Mardin ve Şırnak'ta terör mağduru öğrencilerin telafi eğitimi başladı

Şırnak ve Mardin'de terör mağduru öğrencilerin telafi eğitimi başladı.

Suriye'de yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi veriliyor.

Bu kapsamda Nusaybin'de 108 okulda 27 bin 541, Artuklu'da 21 okulda bin 203, Kızıltepe'de 27 okulda 2 bin 756, Cizre, Silopi ve İdil'de 55 okulda 12 bin 917 öğrenci için ders zili çaldı.

Nusaybin Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'na sabah gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıfları doldurdu.

Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrencilerin istekle okula gelmesinden mutlu olduklarını, hafta boyunca eğitim öğretimin aksamadan süreceğini söyledi.

Silopi Kavallı İlkokul ve Ortaokulunda okuyan Merve Kalenderoğlu ise "Daha önce okul tatil olduğu için dersimizi işleyememiştik. Şimdi o derslerimizin telafisini yapıyoruz." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'deki okulların tamamında ve Kızıltepe'de 10 Ekim, Artuklu'da 13 Ekim, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde sınıra yakın 55 köy ve mezra okulunda 13 Ekim'de ara verilen eğitim öğretime 28 Ekim'de yeniden başlanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İl Milli Eğitim Müdürü, bir günlüğüne okul müdürü oldu
14 Kasım 2019 19:20		 Müdürden 'secde' savunması: Kareografilerden esinlendik
14 Kasım 2019 14:14
İstanbul'da öğretmenler, deneyimlerini paylaşacak
07 Kasım 2019 00:03		 Eğitim için bir günde 8 bin kapı çaldılar
03 Kasım 2019 12:03
Şanlıurfa'da sınır bölgelerinde eğitim öğretim başladı
28 Ekim 2019 09:36		 'Altın bileziği' kollarına bu merkezde taktılar
27 Ekim 2019 14:18
O ilde öğrenciler okulda cep telefonu kullanamayacak
25 Ekim 2019 13:40		 Mahkeme kararına rağmen görevden alınmadı
25 Ekim 2019 10:57
İstanbul'da, 522 okul yöneticiliği kadrosuna başvuru alınacak
18 Ekim 2019 23:02		 İYEP programıyla minik öğrencilerin yetenekleri artıyor
15 Ekim 2019 16:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü10:38 - Kısa vadeli dış borç eylülde 121,3 milyar dolar oldu10:25 - DSİ'den ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı10:19 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:10 - Sayıştay: MEB teftiş sistemini bir türlü oturtamadı10:10 - Mardin ve Şırnak'ta terör mağduru öğrencilerin telafi eğitimi başladı10:09 - Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!10:03 - Bayan Adidas ürünleri %40'a varan indirim Trenyol'da10:03 - Türkiye'de 2019 Ekim ayında 142 bin 810 konut satıldı10:02 - En beğenilen parfümlerde %65'e varan indirim
10:00 - Bakan Varank ilk yerli balon ile uçtu09:59 - %40'a varan indirim Trendyol'da09:46 - Gıdada spekülatif artışa geçit yok09:40 - Hiperaktif gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti09:37 - Karayollarında durum09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Jet Fadıl'ın Caprice Gold projesinde emsal karar09:30 - Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
Cezaevleri artık temiz, FETÖ yayınları ayıklandı
Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
Sabah Gazetesi: EYT'nin maliyeti en az 100 milyar
Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti
Elektrikli araç istiyoruz ama 'prizden' de endişeliyiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
SON İLANLAR
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam