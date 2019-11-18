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Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 artışla 105.902,43 seviyesine yükseldi.
 18 Kasım 2019 10:19
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Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 artışla 105.902,43 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 522,71 puan ve yüzde 0,50 değer kazancıyla 105.902,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,65 yükseldi.

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen hafta genelinde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi, küresel pay piyasalarında alıcılı bir havanın hakim olmasına sebep olurken, ABD'de Dow Jones endeksi 28 bin puanın üzerinde kapanış yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

BIST 100 endeksi geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de görüşmesinin ardından artan risk iştahıyla haftalık bazda yüzde 2,16 yükselişle, 105.379,71 seviyesinden haftayı tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin önemli direnç, 102.500'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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