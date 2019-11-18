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DSİ'den ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın: Aksaray il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 129 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarımla birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 196 milyon lira katkı sağlanmıştır
 18 Kasım 2019 10:25
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DSİ'den ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aksaray ve ilçelerinde DSİ'nin yatırımlarıyla bu yıl 129 bin 500 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı sağlandığını bildirdi.

Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Yatırımlarla tarımda su tasarrufu sağladıklarını ve ülke tarımına katkıda bulunduklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye suyunun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviyeye indirildiği için tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyoruz. Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarında ise yüzde 65 su tasarrufu sağlıyoruz. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduk. Modern sulama, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Aydın, Aksaray'da 17 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 10 Ekim'de tamamlandığını aktararak, şu ifadeleri kulandı:

"2019 yılı sulama sezonunda Aksaray ilimiz ve ilçelerimizde toplam 129 bin 500 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Aksaray il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 129 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarımla birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 196 milyon lira katkı sağlanmıştır. Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. DSİ ailesi ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."
Anadolu Ajansı
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