ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.
|18 Kasım 2019 10:52
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ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı...
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Genel Kütlür ve Genel Yetenek 19 Temmuz 2020'de, Alan Bilgisi 25, 26 Temmuz'da, ÖABT'de 9 Ağustos'ta yapılacak.
'2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' Açıklandı
2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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