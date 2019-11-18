Otizmli çocuk olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
|18 Kasım 2019 11:03
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Aksaray'da otizmli çocuklara tepki sonrası okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamlada, şunlar kaydedildi:
"Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır."Veliler otizmli çocukları yuhaladı MEB soruşturma açtı Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki Aksaray'daki okulda otizmli öğrenciler bugün derslerine girdi MEB, otizmli çocuklar için Aksaray'a müfettiş grubu gönderdi
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