1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜBA su ürünlerini mercek altına alacak

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu önderliğinde 28-29 Kasım'da Samsun'da gerçekleştireceğimiz 2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu'nda, su ürünleri tüketimini artırmanın önemini vurgulayacağız
 18 Kasım 2019 11:07
Yazdır
TÜBA su ürünlerini mercek altına alacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu önderliğinde 28-29 Kasım'da Samsun'da gerçekleştirecekleri "2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu"nda su ürünleri tüketimini ele alacaklarını belirterek, "Sempozyum sonrasında su ürünleri ve sağlık bağlantısı hakkında bilinç ve farkındalık oluşturulacak, doğru bilinen yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak, su ürünlerinin insan sağlığı açısından önemi detaylandırılarak kamuoyuna duyurulacak." dedi.

Şeker, AA muhabirine "2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gıda ve sağlıklı beslenme sempozyumunun ilkini nisan ayında Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şeker, etkinlik kapsamında "Medyanın Rolü, Beslenme İlkeleri, Kanatlı Eti, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri" konularının tartışıldığını anımsattı.

Şeker, "2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu"nda ise "Su Ürünleri ve Sağlık" alt başlığının masaya yatırılacağını ve her boyutuyla ele alınacağını söyledi. Başta balık eti olmak üzere su ürünlerinin, zengin protein içeriği ve yapısında bulunun çoklu doymamış yağ asitleriyle, vücudun temel besin maddeleri ihtiyacını karşıladığına işaret eden Şeker, söz konusu besinlerin insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerine olumlu etki yaptığını ve hastalıklardan korunmada son derece etkili olduğunu vurguladı.

Beslenme alışkanlıklarının insan sağlığını büyük ölçüde etkilediğini ve balık ya da diğer su ürünleri tüketiminin beslenmede çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Şeker, "Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla su ürünleri avcılığı ve üretimi yönünden dünyanın şanslı ülkeleri arasında. Su ürünleri konusunda sağlığımızı doğrudan etkileyen en büyük problemlerden biri istilacı türler. Zehirli olmaları nedeniyle istilacı türler tüketilmediğinden, özellikle balon balıklarının av araçlarına zarar vermelerinden ve az da olsa insana saldırı vakalarının görülmesinden dolayı toplum üzerinde son derece negatif etki meydana geliyor. TÜBA olarak bu ve benzeri pek çok sorunu TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu önderliğinde 28-29 Kasım'da Samsun'da gerçekleştireceğimiz '2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu'nda ele alacağız." diye konuştu.

Şeker, su ürünleri üretiminin zaman zaman medya baskısına maruz kaldığına dikkati çekerek, bu alanda acilen standartlarla uyumlu, çevreye etkisi en aza indirilmiş, teknolojiyi entegre etmiş üretim sistemlerinin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

- "Sonuçlar raporlanacak"

Sempozyumda, su ürünlerinin tüketimini artırmanın öneminin vurgulanacağının altını çizen Şeker, "Sempozyum sonrasında, su ürünleri ve sağlık bağlantısı hakkında bilinç ve farkındalık oluşturulacak, doğru bilinen yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak, su ürünlerinin insan sağlığı açısından önemi detaylandırılarak kamuoyuna duyurulacak." ifadesini kullandı.

Şeker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Akademi Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin'in de katılacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
18 Kasım 2019 08:35		 ALES 81 ildeki 88 sınav merkezinde yapıldı
17 Kasım 2019 13:07
Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
17 Kasım 2019 08:55		 ALES, yarın 88 sınav merkezinde düzenlenecek
16 Kasım 2019 09:11
Temizlik denetimi 'görünmez spreyle' sağlanacak
14 Kasım 2019 17:29		 Zeytin yağında doğru bilinen yanlışlar
14 Kasım 2019 13:34
YÖK'ten ihtisaslaşan üniversitelere kadro tavkiyesi
14 Kasım 2019 12:19		 Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu
14 Kasım 2019 11:41
Doçentlik belgeleri artık e-Devlet'te
13 Kasım 2019 09:56		 İTÜ: İmamoğlu'nun dayandığı rapor, kurumsal görüşümüz değil
12 Kasım 2019 21:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - İnşaattan düşerek ölen işçinin patronlarına hapis12:33 - Elebaşının yeğeni ile Bylock görüşmesi çıkan sanık tutuklu yargılanacak12:31 - Türk Metal, MESS sözleşmesinde işçilerin beklentisini karşılamaya kararlı12:27 - 'Köklü reformlarla geçmişte yapılan hataları giderdik'12:11 - Fuat Oktay: Finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz12:11 - Dörtte biri hacizli maaşa banka blokesine hakem heyetinden engel12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu11:50 - Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'
11:41 - Tapu'dan yabancılara özel gayrimenkul portalı11:40 - Dışişleri ile Avrupa Birliği Bakanlıklarının bütçeleri Komisyonda11:37 - 'Yasal düzenlemelerden sonra şiddet olayları yüzde 15-16 azaldı'11:34 - MEB'den yüz binlerce 'özel' öğrenciye eğitim desteği11:23 - MSB: Şanlıurfa'daki patlama dış etkiden kaynaklanmadı11:08 - AK Partinin üye sayısı 10 milyonu geçti11:07 - TÜBA su ürünlerini mercek altına alacak11:03 - Otizmli çocuk olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?
Otizmli çocuk olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Cezaevleri artık temiz, FETÖ yayınları ayıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 1
radamel falcao 1
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam