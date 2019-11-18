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MEB'den yüz binlerce 'özel' öğrenciye eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimini sağladı. Bu dönemde tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yolu ile 284 bin 224 öğrenci akranlarıyla aynı okulda öğrenim gördü - Okullardaki özel eğitim sınıflarında ise 65 bin 399 öğrenciye eğitim verildi
 18 Kasım 2019 11:34
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MEB'den yüz binlerce 'özel' öğrenciye eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 eğitim öğretim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimine olanak tanıdı.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların her türlü sosyal hak ve eşit eğitim fırsatlarından yararlanması, toplumsal yaşantı ile bütünleşme ve sosyal becerilerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürüten Bakanlık, bu kapsamdaki eğitim hizmetlerini kaynaştırma/bütünleştirme, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları ile evde veya hastanede eğitim yoluyla yürütüyor.

Çalışmalarda, çocukların özel eğitim ihtiyacı olmayan akranlarıyla en az düzeyde sınırlandırılmış eğitim ortamlarına erişiminin sağlanması esas alınıyor.

AA muhabirinin MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yolu ile 284 bin 224 öğrenci akranlarıyla aynı okulda eğitim aldı.

Kaynaştırma yoluyla eğitimine devam edemeyecek durumdaki özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için de özel eğitim okulları hizmet veriyor. Bakanlık tarafından açılan bu okullar, işitme engelliler, görme engelliler, bedensel engelliler, hafif düzeyde zihinsel engelliler ve ağır düzey zihinsel engelliler için öğrencilerin özel gereksinimlerine göre ayrı ayrı tasarlanıyor.

Bu çerçevede geçen eğitim öğretim yılında anaokulu düzeyinde 44 okulda 2 bin 110, ilkokul düzeyinde 405 okulda 12 bin 45, ortaokul düzeyinde 413 okulda 12 bin 204, lise düzeyinde ise 444 okulda 25 bin 951 öğrenciye eğitim hizmeti sunuldu.

Böylelikle 1306 özel eğitim okulundan 52 bin 310 özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci yararlandı.

- 65 binden fazla öğrenci özel eğitim sınıflarında

Yarı zamanlı kaynaştırma hizmetinin sunulduğu özel eğitim sınıflarında ise 65 bin 399 öğrenciye eğitim verildi.

Ayrıca sağlık problemleri nedeniyle okula gidemeyen 10 bin 725 özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci evlerinde, 1488 öğrenci de hastane sınıflarında eğitim aldı.

Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimi sağlandı.

- Destek eğitim odalarından 44 bin öğrenci faydalandı

Öte yandan Bakanlıkça tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için açılan 12 bin 807 destek eğitim odası bulunuyor.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında destek eğitim odalarında 44 bin 206 öğrenciye 73 bin 27 öğretmen ile destek eğitim hizmeti verildi. Ayrıca bu dersliklerin belirlenen standartlara ulaştırılması için fiziki ortam, eğitim materyalleri ve donatım malzemeleri yenileme çalışmaları kapsamında 79 destek eğitim odası standardizasyonu tamamlandı.

- Otizmli öğrenciler "uygulama evi" ile yaşam becerilerini kazanıyor

Özel eğitim kurumlarının teknolojik altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin sunulan hizmetlerden daha fazla yararlanmasına yönelik 38 meslek atölyesinin donatımını yapan Bakanlık, orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ya da otizmi olan bireylerin temel yaşam becerilerini kazanmaları amacıyla özel eğitim uygulama okullarına 16 "uygulama evi" yaptı.

Bakanlık, eğitim müfredatındaki değişimlere paralel olarak tüm özel eğitim programlarını da güncelledi.
Anadolu Ajansı
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