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Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici seçme sınavı 15 Mart 2020'de yapılacak
 18 Kasım 2019 12:00
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Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu

ÖSYM bugün 2020 sınav takvimini açıkladı.

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı 15 Mart 2019'da yapılacak.

EKYS için başvurular 22 ila 30 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar ise 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı; önce norm kadro fazlası yöneticilerin atanması şartıyla eğitim kurumlarına ilk defa yönetici ek atama duyurusuna çıkılarak atama yapılması ve uygulama birliği sağlanabilmesi için il milli eğitim müdürlüklerine talimat vermelidir.

Okul yöneticisi ek atama duyurusuna çıkılmalıdır

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net
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