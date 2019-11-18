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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Kasım 2019 12:04
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,73405,7350
Avro6,34306,3440
Sterlin7,41507,4520
ANKARA
ABD Doları5,70505,7650
Avro6,30006,3700
Sterlin7,33607,4880
Anadolu Ajansı
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