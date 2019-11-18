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Türk Metal, MESS sözleşmesinde işçilerin beklentisini karşılamaya kararlı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak: Üyelerimizin beklentisini karşılayan, 'Allah sendikamızdan razı olsun' diyebileceği bir sözleşme imzalayacağız
 18 Kasım 2019 12:31
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Türk Metal, MESS sözleşmesinde işçilerin beklentisini karşılamaya kararlı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili, "Üyelerimizin beklentisini karşılayan, 'Allah sendikamızdan razı olsun.' diyebileceği bir sözleşme imzalayacağız." dedi.

Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gelinen süreçle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Sendikaları ile MESS arasındaki görüşmelerin 7 Ekim'deki ilk oturumla başladığını anlatan Kavlak, ikinci oturumun 21 Ekim, üçüncü oturumun ise 4 Kasım'da yapıldığını belirtti.

Üç oturumda 38 maddenin kabul edildiğini, geriye kalan 67 maddenin ise dördüncü ve beşinci oturumlarda görüşüleceğini dile getiren Kavlak, 67 maddeden 48'inin idari, 19'unun ise parasal konuları içerdiğini bildirdi.

Dördüncü oturumun 20 Kasım'da sendikalarının ev sahipliğinde yapılacağını vurgulayan Kavlak, şunları kaydetti:

"Dördüncü oturum da idari maddelerin görüşülmesiyle devam eder. Aralık ayının başındaki beşinci toplantıda ise işveren tarafının parasal teklifini sunmasını bekliyoruz. Bu teklifin beklentimizi karşılamasını bekliyoruz. İşverenin teklifi beklentimizin altında kalırsa uyuşmazlık tutulur, sonra arabulucu nezdinde bir araya gelinir. İşveren teklifini revize ederse görüşmeler sürer, etmezse arabulucu raporundan sonra grev kararı alırız."

- "İşçiler olarak payımızı istiyoruz"

Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin 1992'den beri grev kararı alınmadan bitmediğine dikkati çekti.

Müzakereli devam eden 2019-2020 dönemi sözleşmesinde de zorlu pazarlık sürecinin yaşanacağını ifade eden Kavlak, şöyle konuştu:

"Özellikle otomotiv sanayisinde iç pazarda daralma var ama ihracatta işler iyi gidiyor. Satışlar yüksek. Döviz kurundaki artışında etkisiyle işletmelerin ciroları iki yıl öncesine göre gayet iyi seviyede. İşçiler olarak buradan payımızı istiyoruz. Üyelerimizin beklentisini karşılayan, 'Allah sendikamızdan razı olsun.' diyebileceği bir sözleşme imzalayacağız."

- Sendikanın talebi yüzde 26,28 zam

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiriyor.

Sözleşme kapsamındaki 130 bin işçiden yaklaşık 120 bininin üye olduğu Türk Metal Sendikası, ekimde sözleşme teklif taslağını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Sözleşmenin ilk altı ayında toplam yüzde 26,28 zam isteyen sendika, ikinci altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1, üçüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 2, dördüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1 ile 2020'de sosyal haklarda enflasyon oranına artı yüzde 3 zam talep etmişti.
Anadolu Ajansı
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