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Elebaşının yeğeni ile Bylock görüşmesi çıkan sanık tutuklu yargılanacak

Adana'da FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve FETÖ elebaşının yeğeni ile ByLock irtibatı tespit edilen sanığın yargılanmasına başlandı
 18 Kasım 2019 12:33
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Elebaşının yeğeni ile Bylock görüşmesi çıkan sanık tutuklu yargılanacak

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yurt dışı örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edilen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yunus Emre G. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yunus Emre G, FETÖ'nün Rusya'daki yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

Rusya'da sadece dil eğitimi aldığını ve örgüte ait evlerde kalmadığını savunan sanık, ''Bana ait olduğu öne sürülen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Benim Selman Gülen ile ByLock irtibatım olmadı. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen Selman Gülen ise huzurda bulunan sanık Yunus Emre G'yi tanıdığını belirterek, "Sanığı Rusya'da St. Petersburg Üniversitesinde kayıt işlemleri sırasında gördüğüm kişi olması nedeniyle tanırım. Benim ByLock listemde sadece Adnan Ö. (örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu) vardı. Bana ByLock programını Adnan Ö. yüklemişti." diye konuştu.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Adana'da FETÖ/PDY'nin yurt dışı örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edilmişti.

İddianamede, sanık Yunus Emre G'nin, FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen tarafından kullanılan ByLock listesine ''Yunus'' diye eklendiği aktarılmıştı.
Anadolu Ajansı
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