İnşaattan düşerek ölen işçinin patronlarına hapis
|18 Kasım 2019 12:47
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Bursa'da bir işçinin çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmesinde ihmalleri olduğu gerekçesiyle yargılanan 3 işveren, 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Muharrem G, Osman U, Ümitcan T. ve ölen işçi Erkan Uraz'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.
"Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan inşaat firması sahipleri, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.
Ölen işçinin ailesinin avukatları ise işverenin ağır kusurlu olduğunu savunarak, bu tür davalarda verilen ertelemeli hapis cezaları ya da para cezalarının etkili ve caydırıcı olmadığını öne sürdü.
Kararı açıklayan mahkemenin hakimi, sanıklar Muharrem G, Osman U. ve Ümitcan T'yi 3 yıl 4'er ay hapse mahkum ederek, cezalarının ertelenmemesine hükmetti.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin kararı onaması halinde sanıkların cezaevine konulacağı, kararın emsal teşkil edebileceği belirtildi.
Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde, 2017 yılının aralık ayında 17 katlı inşaatın 9'uncu katında balkon demirlerini bağlayan Erkan Uraz, dengesini kaybederek düşmüştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, inşaat firmasının sahipleri hakkında dava açılmıştı.
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