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Uluslararası rekabet otoriteleri İstanbul'da buluşuyor

Rekabet Kurumu ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( UNCTAD)'ın 25-26 Kasım 2019 tarihinde birlikte düzenleyeceği İstanbul Rekabet Forumu, 30'a yakın ülkenin rekabet otoritesi başkanlarının yanısıra uluslararası kuruluşlardan çok sayıda katılımcıyı bir araya getirecek
 18 Kasım 2019 12:56
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Uluslararası rekabet otoriteleri İstanbul'da buluşuyor

Bu yılki teması "Dijitalleşme ve Uluslararası İşbirliği" olarak belirlenen İstanbul Rekabet Forumu'nun açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle gerçekleştirecek. Forum'da Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Rekabet ve Tüketici Politikaları Bölümü Başkanı Teresa Moreira ile OECD Rekabet Komitesi Başkanı Frederic Jenny'de konuşma yapacak.

Günümüzde 7,6 milyar olan dünya nüfusunun 4,3 milyarı internet, 5,1 milyarı ise mobil cihaz kullanıcısı. Buna bağlı olarak gündelik alışkanlıklarımız gibi ekonomiler de giderek dijitalleşmenin egemenliğine girmekte. 2018 yılında küresel dijital ekonomi büyüklüğünün 11,5 trilyon ABD Doları olduğu bu rakamın dünya ekonomisinin yüzde 15,5'ine tekabül ettiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) dünyadaki dijital ekonomiyi değerlendiren ilk raporu 'Digital Economy Report 2019, dünyada dijital ekonomiye yedi büyük markanın hakim olduğunu ve dijital harcamaların yaklaşık %50'sinin ABD ve Çin'e gittiğini işaret etmektedir. Bu nedenle dijital dönüşüme uğrayan veya yeni gelişen pazarların sadece belirli firmaların tekeline girmemesi ve bu alanlarda rekabetin korunması ve tüketicilerin hak ettikleri faydayı görmesi açısından rekabet kurumları önemli sorumluluk taşımaktadır. Aynı zamanda dijitalleşmenin sınır tanımayan özelliği ve küresel çaptaki yaygınlığı devasa şirketlerin faaliyetlerine karşı rekabet otoriteleri arasında işbirliğini de her zamankinden daha fazla gündeme getirmektedir.

Bu açıdan bakıldığında İstanbul Rekabet Forumu, dijitalleşme ve uluslararası kartellere karşı etkin mücadele ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi boyutuyla büyük önem taşımakta.

İki gün sürecek Forum çerçevesinde gerçekleştirilecek üç ayrı oturumda Dijitalleşme ve Rekabet Hukuku ve Politikası, Rekabet Hukuku Uygulamalarında Uluslararası Yardımlaşma ve Kartellere Karşı Etkin Uygulamalar konulu konuşmalar gerçekleştirilecek.

İstanbul Rekabet Forumu (ICF), gündemdeki konular hakkında önemli tartışmalara ev sahipliği yapmanın yanı sıra, rekabet kurumları arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde de önemli bir rol üstlenecek. Rekabet Kurumu ile UNCTAD arasındaki işbirliğinin bir yansıması olan ICF programı çerçevesinde, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir. Forum'da ayrıca katılımcı bazı rekabet kurumları arasında işbirliği mutabakatlarının imzalanması da beklenmektedir.

ICF hakkında daha detaylı ve güncel bilgilere http://icf.rekabet.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Memurlar.Net
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