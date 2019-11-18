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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.377,60 puan artarak 106.757,31 puan oldu
 18 Kasım 2019 13:15
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 106.757,31 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.377,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,10 ile orman,kağıt,basım oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yönelik iyimserliğin artması ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106.000 puanı aşarak 106.500 - 107.000 bandında dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, 107.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bu seviyenin kırılması durumunda 108.200'ün gündeme geleceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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