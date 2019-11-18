Astsubay ve öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Niğde'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan jandarma astsubay ve öğretmen gözaltına alındı
|18 Kasım 2019 13:19
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Niğde'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan jandarma astsubay ve öğretmen gözaltına alındı.
Ordu adli makamlarından kararına istinaden Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan soruşturma başlatılan jandarma astsubay R.O.Ç, TEM ekipleri tarafından Aşağı Kayabaşı Mahallesinde bulunan evinde gözaltına alındı. Şüpheli R.O.Ç., Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek Ankara'ya gönderildi.
2011 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'de FETÖ üyelerince örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapılması kapsamında açılan soruşturması kapsamında Niğde'de görev yapan öğretmen A.K. ise KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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