Yalova'nın 'çevreci' okulu öğrencilerine yeni ufuklar açıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Çevre Beratı" ile ödüllendirilen Yalova Termal Fen Lisesi, sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerinin ufkunu açıyor.

Termal ilçesinde 2002'de kurulan 12 derslikli Yalova Termal Fen Lisesi'nde 330 öğrenci eğitim görüyor.

Özellikle Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerinin çalışmalarıyla elektrik üretebilen, biriktirilen yağmur sularıyla fidan ve fidelerin ihtiyacını karşılayan okul, bu alanda Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 60 bini aşkın kurum arasında ilk 40'a girerek "Çevre Beratı" almaya hak kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Yeşil Bayrak" ile ödüllendirildiği okul, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için de değerlendirme sürecinde bulunuyor.

Öğrencilere stres atmalarını sağlamak için müzik, el işi, resim, hobi bahçesi, serayla ilgilenme fırsatı da sunan okul, sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkıyor.

Okul Müdürü Cihat Cem Akıncı, AA muhabirine, başarılı, aktif ve girişimci bir okul oldukları için Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler tarafından tercih edildiklerini söyledi.

Fen liseleri arasında ön sıralarda geldiklerini belirten Akıncı, "Bizi farklı kılan, Sıfır Atık Projesi'nde gösterdiğimiz başarılar. Rüzgardan elektrik üreten, yağmur sularından su depolayan, öğrencilerimizin çevreyle ilgili projelerden sorumlu olduğu bir okul olarak ön plana çıkıyoruz." dedi.

Akıncı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının standardizasyon çalışmaları kapsamında da önemli bir aşamada bulunduklarını vurguladı.

Standardizasyonun ülkedeki tüm okullara açık bir sistem olduğuna değinen Akıncı, şöyle devam etti:

"Bakanlığımıza bağlı 60 binin üzerinde okul, kurum var. Kalite belgesi için değerlendirme süreci devam ediyor ama bize gelen bilgiye göre denetimler sonucu Türkiye'de bu belgeyi alacak ilk kurumlar arasındayız. Ümidimiz, Sayın Bakanımızın (Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk) ellerinden bu belgeyi almak. Kalite belgesini Ziya öğretmenimizden almak bizi çok mutlu edecek."

Akıncı, Çevre Beratı'nın, Cumhurbaşkanlığının da destek verdiği, Milli Eğitim Bakanlığınca "sıfır atık" uygulamaları konusunda yapılan bir çalışma olduğunu anlattı.

Bu kapsamda örnek uygulamalara imza attıklarına dikkati çeken Akıncı, "Okula girildiğinde insanların statik elektriğini alan sistem, bir tencereden yapıldı. Sıfır atıkta rüzgardan elektrik elde edilmesi, güneşin kullanılması, yağmur sularının tekrar değerlendirilmesi, sınıf, okul ve birimlerde atıkların toplanması gibi birçok alanda Türkiye'de başvuru yapanlar arasından seçilen 40 kurumdan biri olduk ve geçen yıl bunu almaya hak kazandık." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK projeleri gibi birçok alanda önemli çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Akıncı, spor takımı, robotik, el sanatları atölyeleri gibi öğrencilerin ilgi duyduğu birçok alanda faal olduklarını kaydetti.

Akıncı, öğrencilerinin, mezun olduktan sonra 2 yıl içinde üniversiteye yerleşme oranının yüzde 100'e yaklaştığını da bildirdi.

- Mezun olup okuldan ayrılacağı için üzülüyor

Okulun 12'nci sınıf öğrencilerinden Zeliha Tuğçe Avdan ise Sakarya'da yaşayan ailesinden uzak olmasına rağmen hiçbir eksiklik hissetmediğini belirtti.

Lisenin kendisine yeni ufuklar açtığını vurgulayan Avdan, "Okulumuzun eğitim ve sosyal imkanları, öğretmen-öğrenci ilişkileri gelişimime çok büyük katkı sağladı. 4 yıl önce daha az öz güveni olan biriydim. Fen Lisesi her anlamda gelişmemizi sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

11'inci sınıf öğrencisi Enes Batakçı, hayata geçirdikleri rüzgar gülü projesinden okulun aydınlatmasında yararlanıldığını söyledi.

Ayrıca atık malzemelerden robot yaptıklarını kaydeden Batakçı, "Ortaokulda içime kapanıktım. Bu okulda çok daha samimi ilişkiler kurdum. Ayrıca akademik başarıyı aştık, daha proje odaklı çalışıyoruz. Buradan gelecek yıl ayrılacağım için üzüleceğim çünkü çok samimi ilişkiler kurdum." diye konuştu.