Avukata, FETÖ'den tutuklama
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı
|18 Kasım 2019 13:46
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde avukat M.O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.O, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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