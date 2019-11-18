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Meteorolojiden 5 bölge için sis uyarısı

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
 18 Kasım 2019 14:17
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Meteorolojiden 5 bölge için sis uyarısı

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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