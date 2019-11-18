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MHP'den 'vatandaşlık için kurs' teklifi

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için uyum kursu açılmasını istedi. TBMM'ye sunulan yasa teklifi kabul edilirse, uyum kursunda başarısız olanlar ile Türk dili ve temel Türk hukuk bilgisine sahip olmayanlar, vatandaşlığa alınmayacak
 18 Kasım 2019 14:23
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MHP'den 'vatandaşlık için kurs' teklifi

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk Vatandaşlığı kanununda değişiklik yapılmasını ve Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için uyum kursu açılmasını istedi. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile, uyum kursunda başarısız olanlar ile Türk dili ve temel Türk hukuk bilgisine sahip olmayanlar, vatandaş olamayacak.

VATANDAŞLAR OLMAK İSTİYORSAN KURS!

Osmanağaoğlu, teklifinin gerekçesinde, kitlesel göç eylemlerinin arttığına dikkat çekti ve Suriyeli mültecileri de hatırlatarak, ''Coğrafyamızda yaşanan siyasi gelişmeler maalesef milyonlarca insanın yerini terk etmesine sebep olmuş, ülkemiz de mazlum insanların umut merkezi haline gelmiştir" dedi. Osmanağaoğlu, T.C. vatandaşı olmak isteyenler için uyum kursu açılmasını istedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERECEK

Osmanoğlu'nun teklifinin yasalaşması halinde T.C. vatandaşı olmak isteyen yabancılarda "Türk kültürü, temel Türk hukuk bilgisi ve Türkçe dil yeterliliği aranacak. Türk toplum yapısı ile uyum halinde olması için açılacak uyum kurslarından mezun olması da gerekecek. Bu kurslar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak.

Almanya'da da benzer bir uygulama var

Almanya'da vatandaşlık almak için 2008 yılından beri adayların belli kriterleri geçtikten sonra sınava girmesi zorunlu. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 33 soruluk testi 60 dakika içinde bitirmek gerekirken sorular genellikle Alman yasaları ve Alman gelenekleri üzerinde yoğunlaşıyor. Her ne kadar sorular resmi olarak paylaşılmasa da örnek sorular arasında,'Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın komşusudur' (Cevap: İsviçre), 'Alman vatandaşları hükümeti eleştirebilir çünkü...' (Cevap: İfade özgürlüğü vardır), 'Almanya'nın ilk şansölyesi kimdir' (Cevap: Konrad Adenauer) ve '2002 yılına kadar Almanya'nın para birimi nedir' (Cevap: Alman markı) bulunuyor.
Sözcü
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