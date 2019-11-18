Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|18 Kasım 2019 14:34
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'da merkez üssü Osmangazi ilçesinde saat 02.23'te Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremi 3.0, derinliğini ise 8.1 olarak kaydetti.
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