1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara merkezli vize dolandırıcılarına operasyon: 35 gözaltı

Vize dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 35 şüpheliden 30'u gözaltına alındı
 18 Kasım 2019 14:47
Yazdır
Ankara merkezli vize dolandırıcılarına operasyon: 35 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde, yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin konsolosluk ve elçiliklerle irtibatlı yasal firma izlenimi veren "vize danışmanlık" adı altında şirketler kurdukları belirtildi.

Açıklamada, bu şirketler aracılığıyla vize işlemleri için başvuran vatandaşların pasaport, kimlik, tapu ve banka kayıtlarının ele geçirildiği şikayeti üzerine Ankara merkezli İstanbul ve Kırıkkale'de 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Dolandırıcılık için kurulan 26 şirket için de arama ve el koyma kararı çıkartıldığı aktarılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 30'unun yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cami imamı ve ailesi kazada hayatını kaybetti
18 Kasım 2019 14:56		 İnşaattan düşerek ölen işçinin patronlarına hapis
18 Kasım 2019 12:47
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'
18 Kasım 2019 11:50		 Sahte kimlikle kredi çeken suç örgütünde 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı
18 Kasım 2019 10:58
Otogarda kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan otobüs firması çalışanı öldü
18 Kasım 2019 10:39		 Jet Fadıl'ın Caprice Gold projesinde emsal karar
18 Kasım 2019 09:34
Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisini öldürüp intihar etti
18 Kasım 2019 07:31		 Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 7 yaralı
17 Kasım 2019 21:57
Bilecik'te trafik kazası: 1 asker şehit, 1 asker yaralı
17 Kasım 2019 20:53		 Tırın çarptığı araçtaki uzman çavuş öldü, 3 kişi yaralandı
17 Kasım 2019 19:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:56 - Cami imamı ve ailesi kazada hayatını kaybetti14:52 - Gaziantep Valiliğinden cami inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili açıklama14:47 - Ankara merkezli vize dolandırıcılarına operasyon: 35 gözaltı14:39 - Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp14:34 - Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem14:23 - MHP'den 'vatandaşlık için kurs' teklifi14:17 - Meteorolojiden 5 bölge için sis uyarısı14:16 - Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi14:15 - Yükseköğrenim gören idari destek görevlisinin unvanı değişebilir mi?14:12 - Dörtte biri hacizli maaşa, banka bloke koyabilir mi?
14:09 - İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki14:05 - Türkiye'nin örnek hastanelerinden biri olacak13:58 - MSB: 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi13:55 - 'Dipsiz Göl su tutar mı tutmaz mı tamamen şans'13:46 - Avukata, FETÖ'den tutuklama13:41 - Şeref Malkoç'tan 'denetçi'lerin statüsü iyileştirilsin talebi13:39 - Faiz indirimi ipotekli konut satışlarını artırdı13:35 - 'Kör bir kuruşun hesabını yapmak sizin sorumluluğunuzda'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
Otizmli çocuk olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?
Cezaevleri artık temiz, FETÖ yayınları ayıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
radamel falcao 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam