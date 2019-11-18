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Gaziantep Valiliğinden cami inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili açıklama

Valilik: Toplamda 1080 kişi ve 106 araç görev yapmış olup araç ya da iş gücü eksikliğinden dolayı bir aksama olmamıştır. Çalışma koşulları ve çalışanların güvenliği için kontrollü çalışılmıştır
 18 Kasım 2019 14:52
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Gaziantep Valiliğinden cami inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili açıklama

Gaziantep Valiliği, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cami inşaatında çöken iskelenin altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen arama çalışmalarında toplam 1080 kişi ve 106 aracın görev yaptığını, araç ya da iş gücü eksikliğinden dolayı bir aksama olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir herhangi bir inşaat faaliyeti olmayan Akkent Camisi'nin içinde yaklaşık 6 bin 500 metrekare alanda 40-50 metre yüksekliğindeki ağaç iskelenin 14 Kasım'da çökmesiyle 8-10 metre yüksekliğinde birbirine çivili, yoğun bir iskele enkazı oluştuğu hatırlatıldı.

Olaya hemen müdahale edildiği belirtilen açıklamada, çevredeki kamera kayıtları incelendiğinde Korkut Küçükcan'ın saat 13.59'da olay yerine geldiği, fotoğraf çektiği, bir süre cami etrafında inceleme yaparak içeri girdiği ve yaklaşık 74 dakika sonra iskelenin çöktüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Olayın ilk anından itibaren her bir vardiyada 250 kişinin altına düşmeyecek şekilde çalışıldığı, görgü tanıklarının birbiriyle örtüşen beyanları doğrultusunda da arama gerçekleştirildiği aktarılan açıklama, şöyle devam etti:

"16 Kasım saat 00.45'te mühendis Korkut Küçükcan'a caminin doğu bölümünde ulaşılmıştır. Korkut Küçükcan'a ilk ulaşan gönüllüler, çevrelerine canlı olduğunu söylemiş, UMKE ekipleri hızla ambulansa ulaştırmış, yapılan ilk tespitte ise vefat ettiği anlaşılmıştır. Valimiz Davut Gül'ün yaptığı konuşma enkazdan sağ çıkarıldığını duyurmak amaçlı değildir. Gece gündüz demeden çalışan, bekleyen, dua eden kişilere yönelik teşekkür amaçlıdır. Olayın seyrine bakıldığında orada bulunan ve konuşmayı dinleyen herkes, gönüllü işçiler tarafından Korkut Küçükcan'ın canlı bulunduğunu duyarak bunu alkışlayan kişilerdir. Patoloji sonuçları kesin ölüm saatini tespit edecektir, ön otopsi sonucunda ölümün baş kısmından aldığı ağır darbe sonucu beyin travmasına bağlı olarak gerçekleştiği ve üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçtiği değerlendirilmiştir."

- "Çalışma koşulları ve çalışanların güvenliği için kontrollü çalışılmıştır"

Türkiye'de buna eş değer büyüklükte bir inşaat kazasının yaşanmadığının altı çizilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"1500-2000 kamyon büyüklüğünde, birbirine çivili, altında insan olan, çalışma alanı dar ve yeni kazalara açık bir yerde enkaz kaldırma işlemi değil, arama kurtarma çalışmaları yapılmıştır. Olayın ilk anından itibaren AFAD, Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri, AKUT gönüllüleri, müteahhitler derneği, meslek odalarının bütün bilgi ve birikimleri ortaya konulmuştur. Olayın ilk anında drone ile inceleme yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğünün gelişmiş termal kamerasıyla tarama yapılmıştır. Telefon sinyallerinden yer tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Arama kurtarma köpekleri faaliyetlere katılarak arama yapmıştır. AFAD ekibi iş makinesi çalıştırmadan önce mikro kamera sarkıtarak enkazın arasında insan olup olmadığını kontrol etmiştir. Kamerayla tarama yapmadan asla iş makinesi çalıştırılmamıştır. Toplamda 1080 kişi ve 106 araç görev yapmış olup araç ya da iş gücü eksikliğinden dolayı bir aksama olmamıştır. Çalışma koşulları ve çalışanların güvenliği için kontrollü çalışılmıştır."

Olayın adli makamlara intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Bağımsız yargıya güvenerek sonuç beklenecektir. Bazı kesimlerin bu üzücü olayı ideolojik ve siyasi tatmin aracı olarak kullanması en çok merhum Korkut Küçükcan ve ailesini üzecektir. Kazanın meydana gelmesinin sebebi camide inşaatın olması değil, fen ve sanat kaidelerine uygun yapılmamasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- İsmi yaşatılacak

Öte yandan, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, meslektaşları Korkut Küçükcan'ın isminin seminer salonuna verildiğini söyledi.

Kazanın takipçisi olacaklarını ifade eden Çeliktürk, "Yönetim kurulu olarak bugün sabah saatlerinde adliyeye giderek üyemiz Küçükcan'ın hayatını kaybettiği vahim olay ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yaşanan ölümlü olayın sorumlularının ortaya çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması en büyük beklentimizdir." diye konuştu.

- Olay

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında 14 Kasım'da çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı, 33 saat sonra ulaşılan mühendis hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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