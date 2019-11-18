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'Askeri casuslukta kumpas' davasında savcı 33 sanığa ceza istedi

Cumhuriyet savcısı, 33 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", bir sanığın "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", bir sanığın da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti
 18 Kasım 2019 15:12
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'Askeri casuslukta kumpas' davasında savcı 33 sanığa ceza istedi

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 5'i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada iddia makamı mütalaasını sundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Yılmaz Şen'in "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", 33 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", bir sanığın da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların hükümle birlikte tahliyesini de istedi.

Sanıklardan 8'i hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen cumhuriyet savcısı, 38 sanık hakkında beraat kararı verilmesini, yargılama sürecinde vefat eden Mustafa Zümre hakkındaki davanın düşürülmesini, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, Aydın'da hakkında dava açılan ve hüküm kurulan sanık hakkında da davanın reddedilmesini talep etti.

Duruşmaya, öğleden sonraki oturumla devam ediliyor.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri Emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin de bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 95'e düşmüştü.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.
Anadolu Ajansı
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