Yunan takımı, asker selamı veren Türk Hentbolcu'nun sözleşmesini feshetti

Yunanistan'ın AEK Hentbol Takımı, kalecisi Yunus Özmusul'un milli maçta asker selamı verdiği için sözleşmesini feshetti.

Yunanistan spor kulubü AEK, Türkiye ile Belçika arasında Ekim ayında oynanan milli maç sonrasında asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul'un sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.

Takımının internet sayfasından yapılan açıklamada, "Kulübün değer ve ideallerini gözeten, takım tarafından kural ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını izleyen AEK yönetimi Yunus Özmusul'u davranışı nedeniyle takımdan çıkartmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Özmusul daha önce yaptığı açıklamada kulübün kararının "Yoğun taraftar baskısından kaynaklı olduğunu" söylemiş "Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Hatalı bir şey yapmadık. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik" demişti.

Ne olmuştu?

Milli hentbolcu Yunus Özmusul, Türkiye A Milli Hentbol Takımı'nın Belçika ile 27 Ekim tarihinde yaptığı mücadele sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermiş ve takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vermişti.