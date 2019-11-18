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Atık pillerden 'powerbank' ürettiler

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının sağlam hücre pillerini "Hassa power" adını verdikleri taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürdü
 18 Kasım 2019 15:29
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Atık pillerden 'powerbank' ürettiler

Hatay'ın Hassa ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının sağlam hücre pillerini kullanarak taşınabilir şarj cihazı üretti.

Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının içindeki sağlam hücre pillerini değerlendirmek için proje hazırladı.

Topladıkları pilleri taşınabilir cep telefonu şarj cihazına dönüştürmeyi düşünen öğrenciler, projelerini öğretmenleriyle paylaştı.

Taşınabilir şarj cihazının tamamını atık malzemelerden, kılıfını da okuldaki 3 boyutlu yazıcıdan çıkaran öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle piyasa değeri yaklaşık 200 lira olan taşınabilir şarj cihazını 10 liraya mal ederek çalışır hale getirdi.


Atık pillerden 'powerbank' ürettiler

Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü öğretmenlerinden Hakan Umsulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıma hazır hale getirdikleri cihaza "Hassa power" adını verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin dizüstü pillerinden powerbank yapma talebiyle kendilerine geldiğini ifade eden Umsulu, şöyle devam etti:

"Biz de öğrencilerimize yol gösterdik. Kendileri de yüzde 100 atık malzemelerden powerbank ürettiler. Piyasa değeri ortalama 200 lira olan taşınabilir şarj cihazını pilleri tekrar dönüştürerek 10 liraya mal ettik. Kılıfını da okulumuzdaki 3 boyutlu yazıcıdan çıkardık. Herhangi bir patlama riski yok. Bunun için devre kartlarında tasarladığımız özel bir modül var. Öğrencilerimiz aynı şekilde ürettikleri taşınabilir şarj cihazını kendi telefonlarında da kullanıyorlar."

Projeyi duyan okuldaki diğer öğrencilerin atık pilleri kendilerine getirerek arkadaşlarından taşınabilir şarj cihazı yapmasını istediklerini aktaran Umsulu, zaman kaybetmeden projeyi geliştireceklerini aktardı.

Umsulu, yaptıkları cihazın akıllı telefonları ortalama 7 kez şarj edebileceğini de sözlerine ekledi.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Volkan Ramazan Yılmaz da evdeki atık pilleri okula getirerek değerlendirdikleri ifade etti.

Getirdikleri pilleri, arkadaşlarıyla "powerbank"a dönüştürdüklerini belirten Yılmaz, ürünün yapımında tamamen atık malzeme kullandıklarını söyledi.

Projede görev alan öğrencilerden Emirhan Alkaya ise bataryaların içindeki pilleri sökerek sağlam olanlarını tespit ederek bazı işlemlerden geçirmelerinin ardından powerbank yaptıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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