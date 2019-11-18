1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zirve Yayınevi davasına bakan eski hakim Gürtekin'e hapis cezası

Hakimliği döneminde Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin davaya bakan eski Yargıtay üyesi Eray Gürtekin, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi
 18 Kasım 2019 15:38
Yazdır
Zirve Yayınevi davasına bakan eski hakim Gürtekin'e hapis cezası

Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin davada mahkeme heyeti başkanlığı yapan, daha sonra Yargıtay üyeliğine seçilen Eray Gürtekin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay üyesi Gürtekin'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gürtekin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Gürtekin, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Beraatini isteyen Gürtekin, suçsuz olduğunu iddia etti.

- Karar

Aranın ardından, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Eray Gürtekin'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Gürtekin hakkında adli kontrole de hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

- Zirve Yayınevi saldırısı Ergenekon ile ilişkilendirilmek istenmişti

Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel öldürülmüştü. Zirve Yayınevi cinayeti davasını Ergenekon davası ile ilişkilendirmek amacıyla soruşturma açıldığı, açık ve gizli tanıklar üretilerek yasa dışı vaatlerle temin edilen tanıklardan alınan ifadeler ve soruşturma evrakının, Zirve Yayınevi cinayeti dosyasına konulduğu iddia edilmişti.

Sanık Gürtekin, Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin davaya bakan mahkemenin başkanıyken Yargıtaya üye seçilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3'ü muvazzaf 9 askere FETÖ'den gözaltı
18 Kasım 2019 16:10		 'Askeri casuslukta kumpas' davasında savcı 33 sanığa ceza istedi
18 Kasım 2019 15:12
MSB: 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi
18 Kasım 2019 13:58		 Avukata, FETÖ'den tutuklama
18 Kasım 2019 13:46
Astsubay ve öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
18 Kasım 2019 13:19		 Eski Yargıtay üyesi Altan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası
18 Kasım 2019 13:06
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 77'nci gününde
18 Kasım 2019 12:58		 Elebaşının yeğeni ile Bylock görüşmesi çıkan sanık tutuklu yargılanacak
18 Kasım 2019 12:33
FETÖ'yü özetleyen ByLock mesajları
18 Kasım 2019 09:29		 Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı
17 Kasım 2019 22:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:52 - Kapalıçarşı'da 12 milyona satışa çıkan dükkanın sırrı16:47 - '84 teknoparkta, 50 binden fazla araştırmacı çalışıyor'16:42 - İpotekli konut satışlarına faiz indirimi dopingi16:39 - ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı16:32 - Bu proje, öğretmen, öğrenci ve veliyi buluşturdu16:24 - Sevgilisini öldürüp intihar eden şahıs cezaevi firarisi çıktı16:10 - 3'ü muvazzaf 9 askere FETÖ'den gözaltı16:04 - Dünyaca ünlü giyim markaları bu ilçede üretiliyor16:02 - Çiçek göndermek için ideal zamanlar15:59 - Pakdemirli: Bize geceleri uçan bir şey lazım
15:52 - Öğretmenliği bıraktı, dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor15:42 - O ilde suya yüzde 30 indirim yapıldı15:39 - MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama15:38 - Zirve Yayınevi davasına bakan eski hakim Gürtekin'e hapis cezası15:29 - Atık pillerden 'powerbank' ürettiler15:16 - Ayakkabı ayağını sürtünce bulduğu çözüm, geçim kaynağı oldu15:12 - 'Askeri casuslukta kumpas' davasında savcı 33 sanığa ceza istedi15:12 - Yunan takımı, asker selamı veren Türk Hentbolcu'nun sözleşmesini feshetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
Araç sahipleri dikkat! Anlık radar kalkıyor, ortalama hız sistemi geliyor
EYT, yalanlar, gerçekler, kandıranlar ve kandırılanlar...
Mucize Doktor'da hata fark edilince fragman silindi!
Öğretmenlerin beklediği yöneticilik sınav tarihi belli oldu
27-0'lık galibiyet antrenörü işinden etti!
Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
Akrobasi denemesi yapan kasabın acı sonu!
İyi Parti'den İmamoğlu ve Soyer'e tepki
Otizmli çocuk olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
Danimarka'nin mültecileri para vererek göndermesi 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Diyanet Evi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DKK İstanbul Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Szleşmeli Personel Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Uzman Personel Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 9 Uzman Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam