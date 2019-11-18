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MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı
 18 Kasım 2019 15:39
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MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Bakanlığın, Twitter hesabından "Bayrak bir milletin onurudur." başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."

Anadolu Ajansı
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